Alunni stranieri: dopo due anni, le graduatorie del PON ancora non ci sono

Un quesito Vita l’avrebbe: che fine ha fatto il PON “Integrazione e accoglienza”? Perché di tutti gli avvisi PON questo è l’unico che si è perso nel nulla. Per tutti gli altri i progetti presentati dalle scuole sono stati valutati, le graduatorie sono state pubblicate e i progetti sono in atto. Per alcuni temi addirittura sono già stati sbloccati i progetti relativi alla seconda edizione del bando, pubblicato nel 2018. Tutto va avanti, tutti tranne lui. Del PON Integrazione e accoglienza - e solo di questo - invece non si è più saputo nulle e con lui si sono fermati i 2.326 progetti presentati dalle scuole.

L’avviso - 50 milioni di euro - era stato pubblicato due anni fa, il 27 aprile 2017, con scadenza 17 luglio 2017. Le scuole con questo bando potevano presentare progetti per «valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione sociale», attraverso «azioni finalizzate a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica» degli alunni con cittadinanza non italiana, ma anche con «una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni» e «attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione». Nella convinzione - recita l’avviso - che «dipendono anche dalla scuola la velocità e la profondità dell’integrazione» e che «dipende dagli esiti dell’esperienza scolastica la possibilità di un Paese di contare, per il suo sviluppo economico e civile, anche sulle intelligenze e sui talenti dei “nuovi italiani”».