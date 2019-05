A lezione di progettazione europea tra i banchi di Fondazione Triulza

Come è arrivata ad essere una progettista europea?

Mi occupo da sempre di Terzo settore. Ho avuto la fortuna di lavorare con persone che si occupavano proprio di questo. Non soltanto dei primi fondi FSE ma anche da quelli diretti emessi dalla Commissione. Da lì ho ampliato la mia competenza

Figure professionali come la sua in Italia non sono molte?

No, perché è una competenza complessa. Bisogna conoscere i fondi e bisogna studiare, ogni volta che cambia la programmazione europea, cioè ogni sette anni, per capire di volta in volta l'orizzonte verso cui si sta andando. Poi bisogna approfondire gli argomenti che hanno ricadute sociali come il turismo, l'impresa sociale e la cultura per poi lavorare con gli esperti per far emergere progetti e innovazioni. In più bisogna avere competenze amministrative perché la partecipazione ai bandi è una pratica burocratica.

La mancanza di professionisti come questi genera qualche criticità?

Sì, principalmente la possibilità di accedere a fondi che consentano alle realtà del Terzo settore di fare veramente ricerca, sviluppo e scambio. I fondi diretti sono utili per mettere in campo servizi. Ma non di ampliare conoscenza. Sono attività che difficilmente si possono sostenere attraverso i margini degli enti non profit