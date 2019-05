La strada di casa, 25 anni nel segno dell'accoglienza

«Noi “arcani” siamo un’organizzazione complessa» a dirlo è Tina Regazzo responsabile dei servizi di Fondazione Progetto Arca. E lo dice presentando una mattinata speciale dedicata a una riflessione sul tema dell’accoglienza dal titolo “La strada di casa”. Il 31 maggio infatti, Progetto Arca festeggia i suoi primi 25 anni e lo fa non tanto e non solo ripercorrendo la sua storia, ma guardando avanti, in un luogo particolare l’Abbazia di Mirasole che da tre anni è gestito dall’impresa sociale Progetto Mirasole e che è diventato in questi anni un luogo di accoglienza, in cui si sperimenta un progetto di housing sociale e diversi progetti di inclusione anche lavorativa che fanno di questa struttura nel territorio del comune di Opera ai confini con Milano una "Abbazia della solidarietà". E la complessità citata da Regazzo nasce anche dalla complessità dei bisogni a cui la onlus in questi anni ha risposto. Anche se il problema è saper leggere la domanda per poter dare risposte a chi vive un momento di fragilità. Tante e diverse le voci della mattinata di riflessione e condivisione “sui nuovi volti della povertà, ma anche sulla casa come pilastro per la riconquista dell’autonomia e sulla fiducia come base di ogni relazione di aiuto”, voci coordinate da Marco Iazzolino che ha posto come orizzonte il futuro, più che la celebrazione di una storia.

Un futuro in cui dalla sperimentazione di modelli di presa in carico, come ha ricordato Regazzo, si arrivi a «modellizzare quello che facciamo, le diverse forme dell'housing», perché le persone cui si risponde sono diverse come diversi i problemi e per affrontarli serve un lavoro di rete. Serve, per dirla con le parole di Daniela Marzana, del dipartimento di psicologia dell’Università Cattolica «una psicologia di comunità». Marzana è intervenuta sul tema: “La casa che fa bene: teoria e prassi per leggere il benessere dell’housing” sottolineando che occorre «dar voce a chi vive il problema che è sia individuale sia sociale», promuovendo legami e reti. Anche quando si parla di empowerment si deve declinarlo comunitariamente. Occorre cioè rendere «i contesti di vita luoghi di relazione».

Di Housing sociale – come insieme integrato di strumenti che si rivolgono alla cosiddetta “fascia grigia”, chi non è così povero da poter accedere all’edilizia popolare, ma non è neppure in grado di reggere il mercato libero – ha parlato Milena Prada architetto della Fondazione Housing Sociale di Fondazione Cariplo presentando alcuni dei progetti in atto a Milano nei quali al mix sociale degli abitanti e dei canoni vi è anche una diversa e partecipata suddivisione degli spazi che sono aperti al territorio grazie alla loro co-progettazione. «Parlare di Housing first in un luogo come un monastero in cui stabilità e comunità vanno insieme è perfetto», ha detto Alessandro Carta, vicepresidente di fioPsd che ha portato l’esempio – grazie a un filmato – di Gennaro una persona che ha vissuto in strada per 15 anni, con problemi di alcolismo e che da tre anni è in un appartamento e oggi, testimonia «ora mi sento libero».

Paolo La Marca, responsabile dell’housing first di Progetto Arca ne ha ripercorso la storia, dalla fase sperimentale nel biennio 2015-2016 alla sua stabilizzazione attuale che vede al momento 7 appartamenti con sei persone. «Quello che ci interessa vedere è l’onda del cambiamento». A chiudere la mattinata di riflessione l’annuncio di Alberto Senigallia, presidente della Fondazione della nascita proprio a Mirasole del Centro Studi sull’housing e il saluto dell’assessore comunale Majorino che sottolineando come le politiche sociali siano «una questione di legami, scommettendo sull’altro a prescindere dalla sua vulnerabilità», ha ricordato le iniziative fatte insieme con Arca, a partire dall’accoglienza dei siriani in Stazione Centrale. E ha invitato il mondo del sociale a fare rete, a fare squadra comportandosi come un network.