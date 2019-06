Così le non profit potranno finalmente accedere ai fondi europei

È così che è nato il laboratorio tecnico-pratico “Fondi Europei: si può fare!” suddiviso in cinque appuntamenti organizzato nell’ambito del progetto BEEurope da Fondazione Triulza in partnership con Fondazione Cariplo e in collaborazione con Cgm che si terrà nella sede di Social Innovation Academy. «Il format prevede come docente Sabina Bellione, che è la responsabile della progettazione europea di Cgm, che darà un taglio certamente tecnico ma soprattutto strategico della costruzione di un bando. Attiverà anche, di volta in volta, partner e specialisti specifici per ogni giornata», chiarisce Pennasi.

Ognuna delle cinque lezioni è dedicata ad uno specifico ambito di intervento: il programma per l’occupazione e l’innovazione sociale EaSI (che si è tenuto il 28 maggio scorso), il programma Europa Creativa dedicato alla cultura, il programma Fami dedicato al tema dei migranti, il fondo Erasmus+ e infine il programma europeo pensato per il cli ma e l’ambiente Life. Ogni laboratorio dura 8 ore distribuite in attività mattutine e pomeridiane. «Al mattino viene presentato e contestualizzato uno specifico Fondo o Programma Europeo, nel pomeriggio si affronteranno invece tutti gli aspetti pratici, facendo anche misurare concretamente i partecipanti con la documentazione originale che troveranno nell’affrontare un bando europeo.», chiarisce Pennasi, «I 5 laboratori sono indipendenti l’uno dall’altro e si potrà decidere di frequentare solo quelli che affrontano le tematiche di interesse per la propria organizzazione». I posti disponibili per ogni giornata sono venti e il programma è pensato principalmente per le organizzazioni del Terzo settore, «ma è aperto anche a enti pubblici o privati», ci tiene a sottolineare in conclusione il direttore, «i fondi strutturali della programmazione 2021- 2027 della Commissione Europea ammontano a 1.135 miliardi di euro. Possono e devono essere l’occasione per l’internazionalizzazione delle organizzazioni del Terzo settore».