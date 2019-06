Lombardia, urge aprire una nuova stagione di welfare sulla disabilità

Le persone con disabilità in età adulta, specie se persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, hanno la necessità di uscire di casa, di trascorrere il tempo con altre persone e di realizzare progetti e percorsi di vita dipendendo il meno possibile soprattutto dai loro genitori e familiari. Per questo motivo nel corso degli anni sono cresciuti i servizi diurni e residenziali per la disabilità: per non lasciare sole le famiglie e per consentire ai loro figli di emanciparsi dai genitori e di avviare un percorso di vita dentro la comunità e non chiusi in qualche grande struttura o segregati tra le mura di casa.

Tali interventi dedicati alla disabilità, caratterizzati dalla rete delle unità d’offerta generatasi sussidiariamente in regione Lombardia e regolamentata e finanziata sin dal primo piano socio-sanitario regionale con la legge 1 del 1986, sono collocati all’interno dell’area socio-sanitaria in quanto sono interventi di natura non medica o prettamente riabilitava ma che incidono direttamente sulle condizioni di benessere delle persone. A titolo di esempio - molto indicativo e non certo esaustivo - l’educatore per un soggetto con grave deficit intellettivo ha la stessa valenza di un farmaco per un cardiopatico. Sono entrambi essenziali per garantire la sua salute intesa come benessere bio-psico-sociale (OMS 2001).

I servizi per la disabilità inoltre riguardano l’area della cronicità perché la condizione delle persone con grave deficit intellettivo non è reversibile e necessita di sostegni per tutto il corso di vita. E costituiscono un sostegno necessario a tutela della salute delle persone non in quanto finalizzati alla loro guarigione o al ripristino delle loro funzioni, bensì a garantire il loro benessere personale ed esistenziale. Finalizzati a sostenere un buon equilibrio psico-fisico, un buon rapporto con se stesso e con il proprio ambiente di vita; un’occupazione lavorativa o sociale interessante e soddisfacente… Quindi sostegni per star bene ma non per guarire e sostegni per potersi integrare nella comunità e non per stare a casa.

Una nuova stagione di welfare

Regione Lombardia pertanto, con l’eccellenza della rete di interventi realizzata dal 1986 ad oggi, appare oggi nelle condizioni di poter aprire una nuova stagione di welfare, per provare a prefigurare, insieme alle associazioni e al mondo del Terzo settore un piano sostenibile di consolidamento e di crescita dei servizi per le persone con disabilità all’interno di una visione politica orientata a promuovere la salute intesa come benessere delle persone adulte con disabilità. Persone che, pur non essendo malate, necessitano di sostegni per tutto l’arco della vita per poter star bene e per potersi realizzare appunto come e in quanto persone.

Si tratta di un traguardo che non chiama in causa solo le istituzioni, Regione Lombardia e gli enti locali. Si tratta di una sfida che chiama in causa tutto il mondo associativo e del Terzo settore, perché l’assenza di un quadro politico di riferimento relativo ai sostegni per le persone con disabilità in età adulta appare attualmente anche il riflesso di una mancata elaborazione di politica sociale per la disabilità da parte del mondo associativo e degli stessi gestori dei servizi. Mondi eterogenei, appartenenti perlopiù alla galassia del Terzo settore oggi alle prese con una riforma non semplice delle proprie forme giuridiche e forse più in generale della propria identità.

Di fatto ad oggi non appare presente una proposta politica e programmatica per fronteggiare i bisogni di sostegno delle persone adulte con disabilità che sappia fornire risposte alle istanze di chi è senza sostegni o di chi avverte la necessità di nuovi sostegni o di chi si vede togliere progressivamente i sostegni, né è facilmente costruibile dal fronte del Terzo settore. Di fronte al tema generale della disabilità, istituzioni e Terzo settore appaiono accomunate dalla difficoltà di rispondere ai bisogni del presente ed anche di pensare e progettare un piano di miglioramento delle politiche per garantire il benessere e l’inclusione sociale della disabilità.

In Regione Lombardia, dal punto di vista istituzionale il varo della Convenzione ONU divenuta legge in Italia nel 2008, ha coinciso temporalmente con gli ultimi sforzi di adeguamento economico della rete delle unità d’offerta oggi esistenti. Nel 2010 la Regione ha elaborato il PAR, piano di azione regionale per la disabilità 2010 -2020, che tuttavia è rimasto un semplice piano di intenti che non ha inciso sulla vita delle persone e sul sistema delle politiche per la disabilità. Con la dgr 116 del 2013 Regione Lombardia ha dato il via al varo di un secondo pilastro di interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili mettendo a disposizione risorse per la disabilità grave e gravissima vincolate a forme di assistenza individuale al domicilio che, se da un lato favoriscono e promuovono la de-istituzionalizzazione, dall’altro, sembrano esporre le persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo al rischio di esclusione sociale. Allo stesso tempo la Regione ha promosso la possibilità per i servizi di intervenire al sostegno delle persone direttamente al domicilio attraverso il modello della RSA e delle RSD aperte che tuttavia, per quanto riguarda il mondo della disabilità, soprattutto della grave disabilità, non è risultato convincente e percorribile né per i servizi (in quanto economicamente non sostenibile) né per le famiglie (troppo rigido e limitato a pochissime ore di sostegno e non regge il confronto con la flessibilità e la duttilità anche negoziale con il cosiddetto “badantato”).

Con la Legge 23/2015 Regione Lombardia ha varato la riforma socio-sanitaria regionale all’insegna della volontà di de-ospedalizzare e di riformare il modello di welfare lombardo trasformandolo da un welfare di cura ad un welfare di presa in carico, attestando tuttavia le priorità della riforma sul contrasto all’assistenza ospedaliera dei malati cronici in ospedale. Un piano di riforma che al momento non appare orientato ad incidere sulle condizioni di vita e sulle politiche dei servizi per la disabilità. Nonostante ciò in Regione Lombardia sono tantissime le novità e le innovazioni che oggi stanno impegnando famiglie, servizi e istituzioni in percorsi innovativi di co-progettazione.

A partire dalle evoluzioni possibili della riforma del Terzo settore, con gli Stati Generali Anffas Lombardia ha inteso stimolare il mondo associativo a cambiare anche la propria modalità di proporsi alle istituzioni. Non solo attraverso un’analisi dei bisogni e degli elementi di criticità ma anche attraverso l’elaborazione concreta di proposte innovative capaci di diventare vettori di trasformazione dell’intero sistema. Per questo motivo Anffas Lombardia si impegna a portare ad evidenza della propria rete le sperimentazioni più evolute in tema di autismo e di servizi per la neuropsichiatria, ma anche su temi come la vita indipendente “del durante e dopo di noi”, l’avviamento al lavoro, la sperimentazione di percorsi sociali e di aggregazione innovativi o di inclusione scolastica.

L’idea di fondo di Anffas Lombardia è quella di aprire un cantiere condiviso in cui, a partire dagli elementi di ricchezza presenti all’interno della propria rete, si possano coinvolgere e stimolare sussidiariamente le istituzioni, Regione in primis, e tutti gli stakeholders di riferimento a costruire un nuovo welfare capace di coniugare diritti, benessere e inclusione sociale per tutte le persone con disabilità.

*Marco Bollani è Tecnico Fiduciario Anffas Lombardia Onlus

