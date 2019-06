Tiriolo, dove il lavoro si crea con l’entusiasmo della comunità

Con il progetto TirioloAntica, la Cooperativa Scherìa ha dato vita a Tiriolo ad un'iniziativa di rigenerazione e gestione del patrimonio culturale che si qualifica come una reale occasione di crescita economica e sociale per il territorio. Grazie anche al forte coinvolgimento di altri attori, pubblici e privati, locali ed internazionali, l’azione messa in campo ha promosso l’implementazione di servizi innovativi, finalizzati ad intercettare un turismo responsabile, etico e attento alle peculiarità del territorio, ma soprattutto ha generato nella Comunità senso di appartenenza e riappropriazione di luoghi identitari sviluppando attorno ad essi un’immagine diversa e migliore di sé. Il progetto TirioloAntica si pone come esperimento innovativo per la caratterizzazione del soggetto proponente: una Cooperativa di Comunità, che opera con e per la Comunità tutta. «Il rapporto con il Comune», dice Ricardo Stocco, «si sta via via sviluppando e rinforzando, e cominciamo a poter parlare, quasi, di una vera partnership privato-pubblico».

L’obiettivo ultimo è quello di allargare i flussi turistici attraverso lo sviluppo di sistemi di comunicazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale; creare gruppi e luoghi di lavoro indirizzati sia allo studio ed alla ricerca, sia al coinvolgimento diretto della comunità nelle operazioni di manutenzione e gestione ordinaria del patrimonio culturale. «Una buona parte dei cittadini», continua Ricardo Stocco, «ha compreso che Scherìa è, per loro, una delle varie opportunità di contribuire attivamente al processo di trasformazione sociale, culturale ed economica della Comunità, attraverso nuove modalità di interazione e relazione fra i suoi membri. In tanti hanno poi cominciato a comprendere che la cooperativa di comunità non vuole sostituirsi alle varie realtà locali che già esistono, ma integrarsi con queste. E infatti Scherìa oggi è un luogo dove realizzare attività di formazione ed elaborare progetti partecipati per la creazione di servizi alla comunità o nuove imprese e per sostenere e sviluppare quelle già esistenti. E in molti, anche non soci, ci stanno provando, insieme a noi».