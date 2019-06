Václav Havel: la comunità, l'amicizia, la sfida al potere

Tutti – leggiamo nel Potere dei senza potere – abbiamo di fronte agli occhi un unico compito fondamentale: «confidare nella voce della coscienza più che nelle speculazioni astratte, di non inventare una responsabilità diversa da quella che tale voce ci indica; di non vergognarci di essere capaci di amore, di solidarietà, di compassione e di tolleranza, ma al contrario di liberare queste dimensioni fondamentali della nostra umanità dall’esilio nel privato, e di accettarle come unici autentici punti di origine di una comunità umana dotata di senso; di lasciarci guidare dalla nostra stessa ragione, e di servire in ogni circostanza la verità come nostra fondamentale esperienza».

Proprio questa verità, intesa come criterio fondamentale nel discernimento di ogni esperienza, in primis politica, è alla base dell’insegnamento di Havel. Un insegnamento alto, intellettualmente alto, e al contempo pragmatico e concreto che non si è mai limitato alla denuncia e all’indignazione, ma si è sempre fatto carico di indicare strade possibili, vie praticabili. Sempre nel rispetto di realtà e verità.

Havel è stato il primo presidente della Cecoslovacchia libera, dopo averne guidato la transizione pacifica (la cosiddetta “rivoluzione di velluto”) da un’autocrazia a un sistema pienamente democratico e parlamentare. Ma è stato anche il primo presidente della Repubblica Ceca, dopo la divisione della Cecoslovacchia che, grazie al lavoro di Havel, si è potuta compiere in forme non cruente. Il 29 dicembre 1989, la rivoluzione non violenta guidata da Havel e dal suo Forum Civico cambiò per sempre il volto dell’Europa.