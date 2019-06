Parte lo screening neonatale per la SMA

Parte da Lazio e Toscana lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale (SMA). È il terzo progetto pilota d’Europa, accanto a quelli in corso Germania e in Belgio. Nei prossimi due anni i circa 140mila bambini che nasceranno in queste due regioni saranno sottoposti – previo consenso dei genitori – a un test genetico gratuito che consentirà subito di avere l’eventuale diagnosi di SMA, una rara e grave malattia neuromuscolare causata da un gene SMN1 difettoso o mancante. I bambini con SMA 1 - la forma più grave - perdono così rapidamente i motoneuroni responsabili delle funzioni muscolari: respirare, deglutire e camminare... e nella sua forma la malattia purtroppo riduce l’aspettativa di vita a meno di due anni.

Lo screening neonatale consentirà la diagnosi precoce della malattia, prima ancora che i suoi sintomi si manifestino. Circa 20 bambini in questo modo avranno una diagnosi praticamente alla nascita (il numero si base sulle attuali stime di incidenza della SMA 1e 2): bambini che potranno essere presi in carico in maniera estremamente precoce, con grandi benefici. Se infatti è vero che una ‘cura’ risolutiva per la SMA ancora non esiste, dal 2017 è tuttavia disponibile una terapia efficace che ha dimostrato di poter cambiare radicalmente l’evoluzione della malattia, il Nusinersen, e altri trattamenti sono ormai prossimi alla registrazione e commercializzazione. Poche settimane fa la Food and Drug Administration (l'ente che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici negli USA) ha approvato la prima terapia genica per bambini con meno di due anni con la SMA1, la forma più grave di atrofia muscolare spinale. La terapia va a sostituzione del gene SMN1 non funzionante e migliora così la sopravvivenza del motoneurone.