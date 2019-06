Da noi i bambini speciali trovano una casa speciale

«Allo scopo di semplificare i percorsi di presa in carico e di ridurre le ospedalizzazioni per complicazioni, assicuriamo un servizio di telemedicina:» conferma Besseghini, che è anche il coordinatore infermieristico, «è quindi possibile l’accesso remoto ai dati clinici e ai parametri fisiologici dei bambini (temperatura, pressione, saturazione, frequenza cardiaca...), monitorati in tempo reale e messi in rete». Silvia è mamma di quattro figli. Nel 2010 ha avuto un parto gemellare di due bambine. Marta è morta in pancia, Lucia è rimasta in uno stato di coma vegetativo. «Abbiamo affrontato un calvario di mesi tra vari ospedali, finché una catechista in paese mi ha consigliato di rivolgermi a Casa di Gabri» racconta.