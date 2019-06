L'Italia declassata dagli Usa per le attività di contrasto al traffico di esseri umani

L’Italia declassata dagli Stati Uniti per le attività di contrasto al traffico di esseri umani. È quanto rivelato da Repubblica.it dove nell’articolo Migranti, nave madre lascia barchino a 25 miglia da Lampedusa e scappa. Tre gommoni alla deriva con centinaia a bordo nessuno interviene a firma di Alessandra Ziniti si apprende che a due giorni dalla missione americana di Matteo Salvini e dal suo incontro con il segretario di Stato Mike Pompeo l’Italia è stata portata a livello Tier 2 in merito alle attività di contrasto al traffico di esseri umani.

«Il governo dell'Italia - si legge - non ha raggiunto pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, ma sta facendo sforzi significativi per farlo. Questi includono l'aumento dei fondi per l'assistenza delle vittime e la collaborazione internazionale sulle azioni giudiziarie. Tuttavia, questi sforzi non sono stati seri e sostenuti, rispetto a quelli del periodo precedente». Inoltre, il dipartimento ha sottolineato che «nonostante l'impegno e gli sforzi del governo di Roma per reprimere le reti di traffico in Italia, c'è stato un calo nel numero di arresti di trafficanti e di indagini, rispetto al periodo precedente».

In Italia a Settembre del 2018 è stata smantellata la più rappresentativa task force impegnata nella lotta al traffico di migranti, il Gicic (gruppo di contrasto all’immigrazione clandestina) della Procura di Siracusa che in dodici anni di attività ha conseguito brillanti risultati investigativi celebrati dai media di tutto il mondo e di cui Vita si è occupata.