Chiude la task force italiana che combatte il traffico di migranti

Il Gicic della Procura di Siracusa chiude ufficialmente la sua attività “perché non ci sono più sbarchi”, ma l’ultimo sbarco qui risale al 13 settembre, mentre non è da escludere che altri velieri in partenza della Turchia possano raggiungere le coste del Siracusano anche in inverno, come avvenuto negli anni passati. A Lampedusa invece gli sbarchi continuano anche se il Ministero dell’Interno e la Guardia Costiera preferiscono non comunicarlo: “Dall’inizio dell’anno qui gli sbarchi non si sono mai fermati, ma Lampedusa non è considerata Italia”, commenta il sindaco Totò Martello raggiunto telefonicamente da Vita.

Il Gicic della Procura di Siracusa vantava inoltre uno sterminato archivio dove erano catalogate, anno per anno, tutte le informazione relative ad ogni migrante sbarcato dal 2006 al 2018 con tutte le connesse attività di indagine. Archivio che verrà del tutto smantellato.