Bambini e adolescenti? Hanno bisogno di adulti capaci di più responsabilità

Tanti sono i temi su cui questa responsabilità deve essere attuata in maniera più urgente. La Relazione cita i tanti fronti sui cui l’Autorità Garante è stata direttamente impegnata nell’anno passato e individua sette ambiti prioritari di intervento, sette “cantieri aperti” che vanno dal cyberbullismo alle separazioni, dai minori stranieri non accompagnati alle violenze sui minori da prevenire e contrastare.

Ma oviamente la Relazione della Garante è anche un fare il punto della situazione dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia, non solo un report sulle attività svolte. Una urgenza assoluta e una priorità per il nostro Paese è senza dubbio – ce lo ha ripetuto ancora una volta pochissimi giorni fa l’Istat – la povertà dei minori. Povertà materiale ed educativa.

Lo ha ricordato anche la Garante Infanzia nella sua introduzione: «In questi anni la povertà è aumentata soprattutto nelle famiglie con più figli e cresce all’aumentare del loro numero. Per un bambino essere povero significa non solo non avere una casa o cibo adeguati ma significa anche non potersi curare, essere privato delle opportunità educative dei suoi coetanei, essere più solo perché costretto a rinunciare a importanti occasioni di socializzazione, in definitiva essere privato non solo del presente ma anche del futuro. Per un bambino che nasce in una famiglia in difficoltà, oggi, è sempre più difficile riscattarsi. Per questo le misure di contrasto devono essere affiancate da interventi strutturali e coordinati, e da un ampliamento dell’offerta educativa e sociale: scuole aperte al territorio, sostegno alla genitorialità e contrasto alla dispersione scolastica, anche attraverso il rafforzamento del raccordo tra uffici scolastici, servizi sociali e uffici giudiziari».

Qualcuno la responsabilità su questo se l’è presa: il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Nato da un’intesa tra le fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo che ha preso forma nel 2016, il fondo sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Sul piatto, allo scopo, 360 milioni di euro per i primi tre anni più altri più altri 55 l’anno per il secondo triennio (la proroga del fondo sperimentale, per nulla scontata, è arrivata con la legge di bilancio 2018 e sta di diritto tra le norme importanti arrivate sul tema durante l'anno). L’impresa sociale Con i Bambini - che fin dal nome scelto risponde all'appello "non lasciamo i bambini soli" - soggetto attuatore del Fondo, ad oggi ha sostenuto 270 progetti, quasi tutti ormai avviati, che vedono impegnati oltre 6.400 organizzazioni fra soggetti di Terzo settore, istituti scolastici, amministrazioni pubbliche e che coinvolgeranno, a regime, oltre 400 mila minori. Si tratta del più grande e innovativo intervento attuato in Italia contro la povertà educativa minorile, con una importantissima verifica dell’impatto delle azioni messe in atto. Qualcosa davvero di grande e un processo che tra l’altro, sta provocando una ripresa di attenzione sul tema della povertà educativa in tutto il Paese, animando nei territori un dibattito culturale e politico attorno alle nescenti comunità educanti.

Di tutto questo lavoro non c’è nemmeno un cenno nelle pagine della Relazione della Garante e il Consiglio di Amministrazione di Con i Bambini, che «nella seduta del 20 giugno 2019 ha preso in esame il Rapporto al Parlamento presentato il 19 giugno dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza», lo sottolinea esprimendo «all’unanimità sorpresa e disappunto», tanto più che «la presentazione del Rapporto 2018 ha costituito un’importante occasione di richiamo alle responsabilità delle istituzioni, delle forze politiche e sociali e dell’opinione pubblica su uno dei problemi più rilevanti per superare le diseguaglianze che si manifestano tra i minori e per lo sviluppo del nostro Paese. Occasione tanto più importante per la significativa presenza del Capo dello Stato e del Presidente della Camera dei Deputati»: «nelle 285 pagine del rapporto che danno conto, in diverse sezioni ed in modo molto articolato, di numerose iniziative assunte da diversi soggetti, non c’è traccia di questo lavoro e neppure il riferimento alla norma (comma 250-bis della legge di bilancio 2018) che proroga per un triennio il meccanismo di cofinanziamento e quindi gli interventi del Fondo».

Tantissime volte abbiamo sentito dire come sulle politiche per l’infanzia ci sia troppa frammentazione e ormai anche poca capacità di innovazione e di rispondere ai bisogni. Una volta che abbiamo qualcosa da valorizzare, crediamoci. Tutti.