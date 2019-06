Modifiche statutarie e modifiche normative

Il tema delle modifiche statutarie in queste 4 settimane.

Come accennato lo scorso venerdì, in appena 4 settimane, son cambiate in corsa molte cose. E chissà se certe osservazioni non abbiano contribuito, in minima parte, a smuovere certi ingranaggi.

Inevitabilmente, è cambiato anche l’ordine ed il contenuto delle cose di cui avrei voluto parlarvi. A quanto si dice, nelle prossime settimane, altre potrebbero ancora cambiare...

Su tutto regna una certezza italica: la stabilità o la proroga della precarietà?

Gli enti avranno altro tempo, ma la dilazione temporale più importante è quella che dovrà essere sfruttata per chiarire e risolvere i nodi più oscuri della Riforma (vedi l’intervento di Claudia Fiaschi)

Il che non esimerà gli enti già pronti dal modificare i propri statuti e levarsi il dente una volta per tutte (vedi l’intervento di Carlo Mazzini). ODV e APS, in particolare, avranno tempo fino al 30 giugno 2020.

Le Onlus, invece, pure! Ma nella consapevolezza della sempre più imminente fine della loro stessa esistenza giuridica e della loro specificità. Basti pensare che:

· la normativa previgente di riferimento non è ancora abrogata, ma lo sarà dal 1 gennaio 20XX (termine di cui all’art. 104, comma 2);

· nel nuovo Runts, a dispetto di quanto previsto dalla legge delega, non ci sarà un analogo contenitore come quello per ODV e APS;

· non è previsto un analogo procedimento di trasmigrazione “semi-automatico”, salvo “il peculiare percorso di inserimento all’interno del Runts” annunciato dalla circ. 13 del 31 maggio 2019;

· gli adeguamenti dei propri statuti dovranno essere operati con la tecnica “notarile” del doppio statuto1.

Sul piano più generale, restano una serie di nodi relativi alle conseguenze del mancato adeguamento, soprattutto sul piano fiscale.

Un altro emendamento legislativo!

Ma ad essere modificati, in questo periodo, non sono soltanto gli statuti, ma anche le leggi.

La volta scorsa abbiamo dato conto di un emendamento approvato alla legge di conversione del Decreto Crescita (vedi anche qui). Oggi vorrei segnalare le criticità inerenti ad un altro emendamento dello stesso provvedimento.

Ancora una volta, c’entra poco con l’ordine degli argomenti di cui volevo parlare ma l’attualità della discussione parlamentare ne impone un’urgente trattazione.

Cercherò di essere semplice, per far comprendere la criticità di questa modifica legislativa anche ai non addetti ai lavori.

L’emendamento modifica l’art. 14 del Decreto Crescita, attualmente in fase di conversione in legge (qui il testo).

L’art. 14 contiene due parti:

· la prima parte modifica direttamente l’art. 148, comma 32, del Tuir;

· la seconda parte modifica una disposizione (l’art. 89, comma 4, del cts) che, a sua volta, modifica il medesimo art. 148, comma 3, del Tuir.

Due disposizioni, in sostanza, per modificarne contemporaneamente un’altra. L’una direttamente. L’altra, indirettamente. Il che potrebbe anche essere comico se non fosse per la sostanziale diversità delle versioni “finali” dell’art. 148, comma 3!

La differenza appare più evidente nella seguente tabella: