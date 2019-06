Cari Delrio, Orfini, Faraone, Magi e Fratoianni: adesso rimanete a Lampedusa

Della vicenda dell’istituto onnicomprensivo Luigi Pirandello si è occupata a più riprese anche Cittadinanzattiva nel suo rapporto sulla sicurezza e la qualità delle scuole.

Naturalmente i cinque parlamentari hanno fatto bene a salire sulla nave della capitana Carola Rackete. Oggi però, dopo lo sbarco, farebbero meglio a non andarsene dall’isola siciliana. Dovrebbero restare per verificare l’effettiva consistenza di questo cahiers de doléance e dopo averne preso contezza provare a indicare una strada, costruendo soluzioni insieme alla popolazione locale. L’interesse per la questione dei migranti a Lampedusa non può che legarsi a quella per la popolazione locale.

Paolo Venturi e Flaviano Zandonai nel loro ottimo “Dove- La dimensione di luogo che ricompone impresa e società (Egea, edizioni)” spiegano come la dimensione di luogo è un fattore che ha bisogno di essere coltivato, innovato, manutenuto. I luoghi «storicamente si sono costruiti attraverso processi coevolutivi mediante i quali le persone si legavano agli spazi e alle comunità. Oggi questo non avviene più», racconta Venturi. Che cosa ne discende? «Ne discende la necessità di costruire dei processi decisionali che mettono al centro i luoghi. Processi in grado di costruire modalità in grado di conferire valore».

La politica, soprattutto quella che vuole costruire un’alternativa, non può contrapporre le dimensioni dei flussi globali delle migrazioni al localismo delle comunità di appartenenza per dirla con Aldo Bonomi. La sfida, fattuale e comunicativa, è di tenere insieme queste due direttrici. È questa la strada per uscire dalla dinamica cattivisti vs buonisti.