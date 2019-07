L'armatore di Mediterranea: «Di nuovo in mare, per testimoniare e denunciare quello che nessuno vede»

Neanche i problemi legali frenano la convinzione che stare in mare sia necessario e doveroso. «A noi non è mai capitato quello che è successo in questi gironi a Sea Watch 3. I due ultimi nostri sbarchi si sono risolti in 12 e 6 ore. Abbiamo semmai il problema di avere due inchieste aperte e comandanti e capi missione delle operazioni indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e disobbedienza all’ordine di una nave militare. Ma ogni situazione fa storia a sé perché si sta modificando tutto, c’è una pressione politica diversa e continuano ad arrivare nuovi decreti». Ma la sentenza di ieri «ci fa sperare. È la conseguenza del fatto che la nostra Costituzione dice, all’articolo 10, che le leggi interne devono essere sempre rispettose delle convenzioni e accordi internazionali che abbiamo sottoscritto. C’è quindi un sistema di norme che nessun decreto potrà mai scardinare, crederlo è giuridicamente fantasioso e impossibile», conclude Metz, che aggiunge, «Noi di Mediterranea, come tutte le altre ong impegnati in mare, mettiamo in campo un’azione di disobbedienza morale ma di obbedienza civile. Disobbediamo al discorso pubblico nazionalista e xenofobo e al divieto, di fatto, di testimoniare quello che succede nel Mediterraneo e obbediamo, invece, alle norme costituzionali e internazionali, comprese l’obbligatorietà del salvataggio di chi si trova in condizioni di pericolo e la sua conduzione in un porto sicuro se si dovessero verificare le condizioni».