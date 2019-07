Dopo le fake news, la prossima minaccia saranno i "falsi testi"?

Un generatore automatico di testi talmente performante da destare inquietudine nei suoi programmatori. GPT-2 è un programma di AI che, per ora, rimane «riservato». «Too dangerous to release», dichiarano gli sviluppatori della statunitense OpenAI. Troppe le potenziali implicazioni negative per GPT-2, un sistema - si legge sul sito dell'azienda - «addestrato con un semplice obiettivo: prevedere la parola successiva, date tutte le parole precedenti all'interno di un testo».

Lo scenario, ancorché apocalittico, non è privo di fondamenti. Alexandre Alaphilippe, un esperto di fake news della ONG EU DisinfoLab, intervistato dal periodico francese Atlantico, lo spiega così: ci troveremmo davanti a una situazione nuova, che si sovrapporrebbe a quella delle fake news, creando un mix di testi autogenerati e voci dotate di autorevolezza che si ritroverebbero a dire e scrivere cose che, nella realtà, non hanno mai detto né scritto. Stiamo dunque per assistere a un salto di livello?

Nulla è certo, osserva Alaphilippe, tranne che «dietro questo scenario c'è la questione di come classificare i contenuti pubblicati online. L'evoluzione delle tecnologie di AI solleva la questione della possibilità di identificare il contenuto artificiale da quello umano. Importante è iniziare subito, per non trovarci impreparati»

Oggi è relativamente semplice identificare uno testo generato da GPT-2, ma la sua tecnologia sta evolvendo e nessuno sa quale sarà il punto di svolta oltre il quale non sarà più possibile fare distinzione tra uomini e macchine.