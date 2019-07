Di Maio annuncia lo stop di bombe italiane all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi

Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha annunciato ieri pomeriggio, con un video sul proprio profilo Facebbok, che il Consiglio dei Ministri ha concluso l’iter per dare indicazione ad UAMA (l'Autorità Nazionale che controlla export di armi) di fermare non solo nuove autorizzazioni e contratti ma anche forniture relative ai contratti già autorizzati di ordigni verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Come le organizzazioni della società civile chiedevano ancora pochi giorni fa in un flash-mob davanti a Montecitorio, tenutosi in occasione dei 29 anni dall’approvazione delle legge 185/90 che regola l’export italiano di armamenti (in foto).

Di tutto questo in realtà non c'è traccia nel comunicato che il Governo ha rilasciato post Consiglio dei Ministri, ma «se confermato da documenti ufficiali, si tratta di un ulteriore passo positivo che accogliamo con soddisfazione, dopo la Mozione in tal senso approvata alla Camera a fine giugno, per cercare di fermare il coinvolgimento dell'Italia nel sanguinoso conflitto in Yemen», commenta Rete Disarmo, una delle realtà della società civile impegnate su tema.