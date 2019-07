Jova Beach Party, salta la tappa di Albenga

Jovanotti e WWF, i conti non tornano Dopo l'intervista al direttore generale dell'associazione Gaetano Benedetto abbiamo avuto alcune segnalazioni. In primo luogo la delibera del Consiglio Nazionale della onlus che dà il via libera all'operazione con il cantante è in netto contrasto con il “Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo” firmata e adottata anche dall'Italia nel 2009. A guardare le immagini poi l'impatto non sembrerebbe così basso. E poi c'è quel Comitato Scientifico...