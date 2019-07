ONG e comunicazione civile: per combattere l'odio e l'indifferenza ricostruiamo reti di fiducia

Ma cosa dire del mondo? Cosa, di sé? Scriveva Hannah Arendt, in una lettera a Mary McCarth: «Dovresti scrivere su ciò che porta le persone a volere una storia. Il racconto di storie. Vita ordinaria di gente ordinaria, come in Simenon. Non si può dire come sia la vita, come il caso o il fato abbiano a che fare con la gente, se non raccontandone la storia. In generale, solo questo si può dire: sì, è proprio così che è andata … Senza eventi, sembriamo incapaci di vivere; la vita diventa un flusso indifferente e siamo a stento capaci di distinguere un giorno dall’altro. È la vita stessa ad essere piena di storie». Non facciamo scomparire le storie, raccontiamole. Altrimenti saranno gli altri a raccontarle per noi, riempiendole d'odio e di rancore. Non ce lo possiamo permettere.

