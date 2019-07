Bio in crescita nei supermercati, dove si vende il 45% dei prodotti

Cresce il biologico in Italia. E lo fa soprattutto nella grande distribuzione. È proprio nei supermercati che avviene il 45% delle vendite, contro il 24% delle catene specializzate. A dirlo è l’ultima edizione di Focus BioBank – “Supermercati & Specializzati” che mostra come in meno di 10 anni si sia completamente invertita l’incidenza dei canali di distribuzione del bio. Solo nel 2009 i negozi specializzati in biologico distribuivano il 45% dei prodotti venduti, mentre la Gdo era al 29%. Insomma, come viene sottolineato “Il biologico in Italia è in continua crescita. Ma è la grande distribuzione a intercettarla”.

La pubblicazione del Focus - che segue di poche settimane quella dell’annuario “Tutto Bio 2019” giunto alla sua venticinquesima edizione – oltre a fornire una serie di dati sull’andamento dei canali distributivi, registrando novità e new entry nel panorama del biologico offre anche spunti di riflessione sul posizionamento di questo settore di mercato a livello europeo. Arrivando a scrivere “Il cuore del biologico batte in Europa. Crescono i produttori, crescono le superfici, cresce il mercato. Con vendite bio oltre i 37 miliardi di euro nel 2017 (+10,5% sul 2016), l’Europa viene subito dopo gli Stati Uniti a quota 40 miliardi”. Ed è europeo anche il fenomeno che vede la Gdo come primo canale di distribuzione con quote del 59% in Germania, del 46% in Francia e appunto del 44% in Italia (dati 2017 Fibi-Ifoam, pubblicati su The World of Organiz Agriculture 2019) con tendenze che si confermano anche per il 2018. Sul fronte della Gdo si registrano delle new entry con referenze bio a marchio (Aldi e Penny Market) inoltre nel censimento di Bio Bank si segnala anche che Iper e Unes utilizzano una stessa marca “Il Viaggiator Goloso Il Biologico”. In generale crescono le referenze alimentari delle private label bio che passano da 3.500 a 4.300 con una crescita anche nel settore della cosmesi bio presente in 10 catene con 170 referenze certificate.