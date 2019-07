Le associazioni no slot scrivono al sottosegretario con delega ai giochi, Villarosa

Alla luce del gioco delle parti, tra esponenti governo e parlamentari della stessa maggioranza, sul divieto di pubblicità, dopo mesi di inerzia e silenzio del governo le associazioni rivolgono 4 domande al sottosegretario all'Economia. Dopo la presa di posizione di don Armando Zappolini, attuale presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA), che aderisce alla Campagna Mettiamoci in gioco di cui abbiamo dato già conto, è la volta dell'Associaione Movimento No SLot. Sperando in una risposta. Chiara. Perchè sono urgenti spiegazioni pubbliche, da parte di chi, investito di un ruolo e rappresentando il Paese intero, ad oggi non ha risposto, se non con ridocole dichiarazioni consegnate, guarda un po', esclusivamente ad agenzie di stampa del settore del gioco! Come quella di ieri in cui invece di rivolgersi ai cittadini e alle loro associazioni come era abitudine fare al M5S in era non governativa si rivolge alla filiera con queste rassicuranti parole: «prosegue l'impegno del Governo volto a rendere più sicuro il gioco legale, fornendo a tutti gli operatori della filiera regole certe».

I cittadini esposti al lucro sulle loro debolezze e aggrediti da operatori famelici e presenti in ogni dimensione spazio temporale, si arragino, quindi?

Gent.mo Dott.Villarosa,

alla luce degli sviluppo attuali in merito alla posizione dell’attuale governo e ai provvedimenti in materia di contrasto all’azzardo, fenomeno che da anni come realtà impegnate sul campo ci stiamo impegnando a contrastare e prendere in carico, riteniamo necessario sottoporle alcuni fondamentali quesiti:

1) perché il governo ha lasciato correre sulle linee guida di Agcom, mentre le nostre voci segnalavano quello che, puntualmente, si è verificato in particolare in merito alle scommesse e agli operatori di siti esteri? Eppure gli stessi commissari Agcom, in data 5 giugno, dichiaravano alla stampa che non erano pervenuti rilievi alle bozze di linee guida che nel frattempo la stessa Agcom andava elaborando.

2) risponde al vero quanto da più parti affermato che il governo attuale stia approntando una bozza di riforma complessiva del sistema dell'azzardo legale? Se sì, con quali attori? Con quali garanzie di trasparenza?

3) che cosa sta accadendo sul fronte del rinnovo miliardario del SuperEnalotto?

4) il sottosegretario Villarosa e Luigi Di Maio come commentano le parole del ministro Tria, che in Commissione Finanze ha dichiarato: “Non ho sotto controllo questo settore in particolare sulla fase di riforma del settore. Non posso rispondere sul gioco”.

Restiamo in attesa di vostre risposte all’interno di un confronto pubblico che possa dare i necessari chiarimenti su tali interrogativi.