Giletti: «Venite a Lourdes per capire un'altra dimensione del bene»

Io non rischio: buone pratiche di protezione civile Sabato 13 e domenica 14 ottobre saranno allestiti punti informativi per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare sui rischi sismici, alluvionali e sui maremoti. La campagna nazionale è giunta alla sua ottava edizione e in Piemonte coinvolgerà un centinaio di volontari in 14 piazze