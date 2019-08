Coabitazione e assistenza: Ca’ Nostra fa scuola in tutta Italia

“Ca’ Nostra”, il progetto modenese di coabitazione tra anziani parzialmente non autosufficienti con demenze o deficit cognitivi, sta suscitando sempre più interesse in tutta Italia come modello innovativo di welfare, housing sociale e invecchiamento attivo. «Dall’inizio dell’anno, siamo stati contattati da decine tra istituzioni, cooperative, associazioni e cittadini da Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte, Trentino», spiega Andrea Bellani, responsabile area Progettazione del Centro di servizio per il volontariato di Modena. Un numero di contatti tale che, in considerazione dell’impegno richiesto per organizzare le visite, è stata adottata la prassi di invitare al versamento di un contributo libero a favore della Comunità Familiare di Ca’ Nostra, per sostenere il progetto.

«Mentre il film-documentario presentato a festival internazionali e in diverse città italiane tramite il circuito MovieDay», prosegue Bellani, «non sono inoltre mancate le consulenze per lo startup di altre coabitazioni, come il percorso avviato con l'azienda pubblica di Servizi alla persona dei comuni modenesi Area nord per la replicabilità del modello sul territorio».