Giorgio Galli: «La società civile vera linfa della democrazia»

Non a caso, ha ricordato Galli, Charta 77, la principale iniziativa di dissenso nel cuore del regime di cui Havel fu tra gli animatori, nacque dalla protesta per l'arresto dei componenti di una rock band, i Plastic People of the Universe.

«Teatro, musica, letteratura, arte non sono completamente liberi. Ma quel "non completamente" fa la differenza: sempre, infatti, i sistemi totalizzanti dimenticano qualcosa. Qualcosa sfugge alla loro volontà di egemonizzare l'umano. Havel ci ha lasciato questa lezione», ha concluso il politologo.

Una conclusione che ha suscitato molto entusiasmo tra i presenti. E una domanda, che in tanti hanno cominciato a porsi davanti alle parole di Galli: proprio il milanese Giorgio Galli, tra i più insigni studiosi di scienza della politica, non meriterebbe l'Ambrogino d'oro, la principale benemerenza cittadina? Benemerenza conferita a chi - come Galli - ha dedicato il proprio impegno per la cura e la cultura della società civile.