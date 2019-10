Natalità e famiglia: «la priorità è la revisione dell'Isee»

C’è convergenza sull’assegno unico, sparisce l’assegno unico, torna l’assegno unico però si farà nel 2020 o forse nel 2021. Ogni giorno, sulla famiglia, c’è un rumors nuovo. Il governo ha più volte ribadito la volontà di dare un segnale forte sulla famiglia e sulla natalità, ma il “come” resta ancora incerto. Il Corriere della Sera dice che Di Maio preferirebbe inserire l’assegno unico già in questa manovra, come pure una parte del Pd: «Sulla famiglia siamo passati da "vorrei, ma non posso" a "potrei, ma non voglio"», ha detto a Repubblica il senatore Tommaso Nannicini. Prende corpo l’ipotesi che con la legge di bilancio nasca un fondo per la famiglia, in cui confluirebbero tutte le risorse destinate a vario titolo alle famiglie, che con una dote aggiuntiva di circa 500 milioni, arriverebbe a circa 2 miliardi di euro. L’azzeramento delle rette sugli asili nido dovrebbe arrivare subito. Una legge delega procederebbe poi al riordino delle misure e a introdurre l’assegno unico, che potrebbe arrivare a metà 2020 o nel 2021.

Per domani, intanto, Tiziana Drago (M5S) ha organizzato in Senato un seminario dal titolo “Incremento demografico e sviluppo economico. Analisi, progettualità e welfare familiare”, cui interverranno la ministra Elena Bonetti, Pasquale Tridico (presidente dell’Inps), il prof Alessandro Rosina. Drago - classe 1970, madre di quattro figli, insegnante di lettere e insegnante del Metodo di Regolazione Naturale della Fertilità Sintotermico Ca.Men – è stata in passato impegnata sul fronte dell’associazionismo familiare sul suo territorio come coordinatore provinciale per l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose e come presidente del Forum delle associazioni familiari di Catania e provincia. Si è avvicinata ai 5 Stelle perché apprezzava «il fatto che fossero giovani e le modalità di intervento dal basso, io ho fatto una tesi su pensiero politiche e téchnê retorica nella sofistica; inoltre i principi etici che porta avanti spesso sono quelli evangelici». È membro della Commissione Finanze del Senato. A giugno ha presentato come prima firmataria, insieme alla senatrice – oggi ministra – Nunzia Catalfo, un disegno di legge per revisione dei parametri ISEE in ottica family friendly.

Senatrice, sappiamo che la situazione è fluida, ma quali sono le ultime novità rispetto all’inserimento in legge di bilancio di misure a sostegno della natalità e della famiglia?

Si sta cercando di vedere come ottimizzare e distribuire le risorse. L’assegno unico che lei ha citato è una proposte lodevole, presente peraltro in altri Paesi, ma bisogna vedere se questo momento storico ed economico è quello adatto.

Una questione di risorse?

Non solo. Mi chiedo se riusciremmo a coprire la richiesta di tutte le tipologie di famiglie presenti in Italia o se saremo costretti a fare delle scelte di priorità. L’idea dell’assegno unico è positiva, non posso che dare questo giudizio in base anche alla mia storia e alla mia formazione, ma io personalmente ho un’altra visione di priorità, anche alla luce anni dell’esperienza degli anni passati.