"Involontaria", dramedy sul volontariato che parla ai giovani

Accanto a Neva Leoni tra i protagonisti della dramedy Antonio Catania, Michela Giraud, Loris Fabiani, Francesco Meola, Carlo Bassetti, Giulia Briata, Luca Cesa e Marco Guazzone e grandi ospiti del panorama musicale e del mondo dello spettacolo.

Dalle partecipazioni (per molti di loro è la prima volta in una serie) di Levante, Coma Cose, Lodo Guenzi, Eugenio in Via di Gioia, Marco Maccarini, Federico Russo, Carlo Pastore, Melissa Marchetto, Herbert Ballerina, Ludovica Pagani, Debora Villa (che compare nella location della Casa Sollievo Bimbi di Vidas), Angelo Pisani, Giulia Penna, Virginio e Manola Moslehi ai protagonisti tutto è amalgamato in una storia avvincente che parte dalla comedy e termina con un finale di cuore.

La sceneggiatura è di Pier Tamburini, mentre la regia di Alessandro Guida che raccontando della sua esperienza di girare in ospedale sottolinea di essersi «superemozionato. Sei a contatto diretto con il personale, i pazienti. In particolare il personale ospedaliero ci ha anche aiutato a rendere credibile la dramedy. Anche i pazienti ci hanno supportato, sia giovani sia adulti, all’Isitituto Tumori e a San Donato e ho anche ricevuto informazioni», racconta. «Al bar del San Donato per esempio ho scoperto che è meglio non mangiare panini con doppia proteina: io cercavo il classico prosciutto e mozzarella e mi hanno detto che non c’era spiegandomi il perché». Girare invece in un hospice dove ci sono i bambini? «Ecco lì si scopre anche come i volontari siano un grande supporto alla famiglia, ai genitori». Per Alessandro Guida, un passato da boy scout nel Cngei, «questa serie è un progetto per sensibilizzare altri giovani, le generazioni del futuro è un progetto audiovisivo forte e sarebbe bello fare una terza web serie». E se sarà bissato il successo della webserie pilota non sarà un’eventualità remota

La musica indie è la colonna sonora di “Involontaria” (la sigla della serie è firmata dagli Eugenio in Via di Gioia), così se l’indie è ormai riconosciuto come il nuovo pop, anche “Involontaria” vuole rubare spazio alle grandi produzioni “pop.” E c’è anche una radio ufficiale: Radio Italia solomusicaitaliana.