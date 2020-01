Graphic Novel: in Francia va in scena la protesta dei disegnatori

Secondo i manifestanti, il 53% degli autori di fumetti vive con un reddito mensile inferiore a quello del salario minimo (un po' come il nostro reddito di cittadinanza), e più di un terzo di loro si trova al di sotto della soglia di povertà. Le autrici, poi, stanno anche peggio: il 50% di loro è sotto la soglia di povertà. Con un problema comune: questa professione, sempre più riconosciuta socialmente e culturalmente, non lo è dal punto di vista istituzionale. Vengono dunque a mancare tutele minime. Un paradosso non solo francese.

Il tema è sempre più all'ordine del giorno in Francia, tanto più che nelle scorse ore proprio sul tavolo del Ministro della Cultura è stato ufficialmente consegnato il rapporto "L'auteur et l'acte de création", commissionato oltre un anno fa dal Ministero all'alto funzionario Bruno Racine. Dal Rapporto emerge una situazione sempre più critica per gli autori, schiacciati nel paradosso del "successo editoriale" e della vulnerabilità contrattuale.

Le principali organizzazioni professionali dei disegnatori hanno invitato gli autori a posare le penne (lo slogan: «Pose ton crayon, camarade!») e a disertare le sessioni non retribuite di firma-copie in programma durante il Festival. Un'azione poco più che simbolica, ma che mette in evidenza le contraddizioni dei mestieri creativi che, anche quando si trovano implicati in segmenti di mercato in crescita sono i primi sacrificati sull'altare del "taglio alle spese".