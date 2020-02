La scuola della seconda opportunità alla Civil Week

Una scuola in cui nessuno resta indietro, dove ragazze e ragazzi, con alle spalle storie di fallimenti scolastici e talvolta contesti familiari difficili trovano una seconda opportunità. Questa è la Scuola Sicomoro – I Care, una realtà educativa nata nel 2001 dall’idea di padre Eugenio Brambilla, barnabita che in quegli anni era in una parrocchia del Gratosoglio, quartiere periferico di Milano. «Girando le case di mattina per le benedizioni natalizie, ho visto che molti ragazzi erano sul divano, invece che sui banchi. Mi sono rivolto a una dirigente scolastica e insieme abbiamo cercato una soluzione a questo problema che è un problema di tutti». Nasce così la scuola popolare I-Care per favorire l’accesso all’istruzione di giovani in condizioni di disagio (ne avevamo parlato qui).