Siria, bambini che muoiono all’addiaccio e diplomazia gelata

Secondo l’ultimo rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari – Ocha, dal 1° dicembre 2019 a oggi ben 832mila persone nel nordovest della Siria sono state costrette a sfollare. Come se, in poco più di due mesi, l’Umbria di fosse svuotata dei suoi abitanti.

Oltre la metà di questo fiume umano è composta da bambini, ormai in condizioni disumane. Piccoli nati durante la guerra, che hanno visto piovere sulle loro teste bombe di ogni tipo e che in questo rigido inverno, in cui sono costretti a una fuga disperata verso le frontiere, che intanto restano chiuse, sono stati sorpresi anche dalla neve. Questo contesto è stato fatale per la piccola Iman, 18 mesi, morta tra le braccia del padre che ha camminato sotto la neve per cinque ore, cercando un ospedale ancora funzionante.