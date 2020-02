Umani a Milano, diventa un reading e va in scena

«Grazie alla collaborazione con Progetto Arca ho avuto la possibilità di parlare con chi - per le cause più differenti - non ha altro tetto se non le stelle, altro cibo se non quello ricevuto in dono, altri amici se non quello che hanno deciso di esserlo, per un tempo limitato, per missione e per lavoro» spiega Stefano D’Andrea, ideatore del progetto “Umani a Milano”. «Con il libro prima e questi spettacoli ora, il nostro scopo è ridurre le distanze e spezzare quel vuoto che c’è tra le persone che si incrociano sui marciapiedi ogni giorno».

«Sono migliaia le vite che ogni anno si intrecciano dentro Progetto Arca, ognuna con i propri talenti e difficoltà, le proprie emozioni, speranze e timori; ma sono tutte storie di dignità e di rispetto l’uno verso l’altro», racconta Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca. «Grazie a Stefano D’Andrea, a Bianca Borriello, agli Euf e ad Edda che ci accompagneranno in questi due appuntamenti dedicati ai cittadini, per dar voce al mondo sommerso delle persone senza dimora che vivono la città».

Durante le serate sarà disponibile e in vendita il libro “Umani a Milano per Progetto Arca”: i proventi saranno destinati al sostegno dei progetti della Fondazione.

Le immagini sono tratte dal volume "Umani a Milano per Progetto Arca"