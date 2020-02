Un brainstorming per trovare delle cure per Roma

Costalli (Mcl): «Corpi intermedi? Prendano per mano il Paese» In occasione dell'Assemblea Servizi del Movimento in Lombardia, il presidente nazionale, con il suo intervento, si è appellato al mondo del Terzo settore. «Se non torniamo protagonisti chi risponderà ai bisogni delle persone? È ora di reagire alla disintermediazione e all'individualismo»