Le Opere Sociali Don Bosco diventano Apple Distinguished School

Le Opere Sociali Don Bosco sono tra le 7 scuole in tutta Italia ad aver ottenuto il titolo ed entrano così nel network internazionale – 70 scuole in Europa e 2000 in tutto il Mondo – di Apple Distinguished School, un’opportunità dall’enorme potenziale per lavorare su scambi culturali orientati alla scoperta delle nuove frontiere tecnologiche.

«Don Bosco diceva che i Salesiani devono essere all’avanguardia del progresso – ha commentato il Direttore don Elio Cesari nel ricevere la targa alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali del settore educativo – se lo studente è al centro si deve offrire il meglio possibile, fornendogli le chiavi di lettura per quello che sarà il suo percorso».