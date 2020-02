Società civile, ultimo argine ai virus

Benché il nostro spazio civico sia oramai classificato come "ristretto" da Civicus Monitor, non profit sudafricana che monitora lo stato di salute della società civile, è proprio a questo spazio e alle sue risorse che, in queste ore di isteria, dobbiamo fare appello. Allargandolo, non restringendolo ancora di più.

Che cosa accadrebbe, infatti, se questo spazio venisse a mancare? Se i centri di aiuto, quelli di accoglienza, i dormitori, le mense sociali, ma anche le sedi delle migliaia di associazioni che compongono la spina dorsale del nostro Paese chiudessero o riducessero i propri servizi ai più fragili, ai più esposti, come purtroppo sta già accadendo in alcune città della Lombardia? Resistere all'onnipotenza ottusa della burocrazia, riorganizzandosi ma senza arretrare: è questo il compito della società civile, oggi più che mai. Essere l'ultimo argine, per scongiurare il collasso, non dare la spinta finale. A Lodi, ad esempio, nella zona rossa è stato chiuso l'emporio solidale: chi ne pagherà le conseguenze?

Una lezione dalla Cina può esserci utile.

Non si governa senza società civile

L'ex corrispondente della Xinhua, l'agenzia di stampa della Repubblica Popolare cinese, oggi al New York Times, la giornalista Li Yuan ha scritto che Pechino ha dimostrato al mondo che può chiudere intere città, costruire un ospedale in pochissimi giorni e tenere a casa milioni di persone per settimane. Cose importantissime, ma davvero efficaci? Pechino ha anche mostrato tutta la sua debolezza: non è in grado di lavorare con la sua stessa gente.