Coronavirus, Presidente Regione Sicilia: "Quarantena a bordo per i migranti della Sea Watch"

Continuano le segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale, l’ultima segnalata da Alarm Phone di 44 persone in pericola in fuga dal conflitto in Libia. «Alle 16:38, dopo aver ricevuto la loro posizione Gps, abbiamo informato le autorità. Europa non voltarti dall’altra parte!», scrive la piattaforma per le chiamate di soccorso dei migranti su Twitter.

La Sea Watch che nei giorni scorsi ha portato a termine tre difficile operazioni di salvataggio soccorrendo un totale di 194 persone ha avuto assegnato come porto sicuro di sbarco il porto di Messina.