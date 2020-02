Media civici contro l'epidemia di paura

La soluzione: i media civici

Emerge però, proprio in queste ore, anche un'altra realtà. Mentre la comunicazione istituzionale segue i propri canali, quella mainstream gioca al gioco al massacro della notiziabilità, una rete attiva sui territori comincia a crescere.

Abbiamo raccontato (qui) come proprio il blocco di questa rete civica in Cina abbia creato le condizioni affinché le autorità non si rendessero pienamente conto della gravità della situazione a Wuhan.

Al contrario, nelle zone del Nord Italia che, a oggi, sono interessate dai contagi una rete di informazione locale tradizionale e di comunicazione civica svolta soprattutto da associazioni e cittadini, tramite social network, sta

creando le condizioni affinché il tessuto sociale non venga messo ancora più a repentaglio da una comunicazione orientata al panico e si ricompoga quel legame di fiducia che è la base di ogni "capitale sociale"

dando forma embrionale a quei media civici (civic media)* che, secondo il MIT Center for Civic Media, si definiscono per la «forma di comunicazione capace di rafforzare i legami sociali all’interno di una comunità o creare un forte senso di impegno civico tra i membri della stessa comunità».

Casi interessanti di comunicazione civica vengono da due esperienze locali, in zone in questo momento sotto osservazione per l'emergenza coronavirus: Cremona e Brescia.

La qualità del lavoro del quotidiano La Provincia di Cremona ha spinto il Prefetto a riconoscerne, fuor di retorica, l'importanza civico-strategica svolta in questa fase di emergenza sanitaria, grazie alle «notizie diffuse in modo scientifico, quasi in tempo reale e in maniera comprensibile per la popolazione».

Dal canto suo, Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia, ha invece, giustamente, ricordato che per sconfiggere la paura serve, prima di tutto, la «forza della coralità» e «al posto dell'oramai inutile caccia al paziente 0 o della moltiplicazione delle fake news» tutti, cittadini e associazioni in primo luogo, devono «dismettere i panni degli spettatori passivi vestendo l'abito degli attori propulsivi» che sanno presentarsi alla prova dei fatti.

Sembra che in queste esperienze locali e nelle molte reti, spontanee e o associative (ne daremo conto in un prossimo articolo), che si stanno formando sia in atto una tendenza, forse ancora scarsamente percepibile a livello nazionale, di empowerment civico: un tentativo di fare comunicazione di mutuo soccorso su fatti molto concreti, apparentemente minimi, ma di vitale importanza in un contesto di caos istituzionale e organizzativo, e che questa tendenza sia, di fatto, la vera risposta alla domanda: «la paura è figlia dell'ignoranza o dell'infomazione?». Certe risposte, si sa, possono arrivare solo scartando di lato. In questo caso, il lato è quello della società civile. Il resto è già noto: in panico, un apocalissi senza sbocchi. Il cortocircuito senza fine.

*Su questo tema, cfr. Luca De Biase, I media civici. Informazione di mutuo soccorso, Vita/Feltrinelli, Milano 2013.