Zamagni: «Davanti a una situazione critica l'individuo non può nulla e i governi hanno armi spuntate»

Proprio la società civile organizzata sembra non essere stata presa in considerazione né dalla politica, né dalle amministrazioni regionali, eppure dalla Cina ci è arrivata una lezione chiara (qui): non si governa un'emergenza senza società civile...

Se guardiamo, ancora una volta, la storia vediamo che chi ha inventato gli ospedali, nel XII secolo, è stata proprio la societè civile organizzata. Gli ospedali, i lazzaretti, le case di ricovero non sorsero a seguito di decisioni del sovrano, ma grazie al lavoro di tessitura delle associazioni che, liberamente, si misero all'opera. E anche qui appare chiara la contraddizione con la nostra società aporofobica: i corpi intermedi raccoglievano i reietti, i malati, i poveracci. La comunità, quindi, non li respingeva, anzi. E parliamo di tempi di malattie e pestilenze, altro che i nostri virus... L'intuizione della società civile - io aggiungo: organizzata - come ultimo argine al virus è corretto. Quando viene meno la società civile, infatti, che cosa accade? Accade che il rapporto diretto tra il singolo e il governo porta alle recrudescenze che oggi vediamo. Perché il governo, qualunque governo, ha in mano solo uno strumento: la coercizione. E il governo, ripeto: qualunque governo, può solo imporre, non comporre. La società civile organizzata in associazioni e gruppi, invece, ha in mano strumenti molto più efficaci.

Proprio nel rapporto con i più fragili, che oggi invece sono lasciati allo sbando...

Proprio con loro, perché dando aiuto, creando legami, occupandosi dell'altro la società civile organizzata si prende cura del bene comune.

Si fanno, inoltre, molti discorsi sull'informazione: ne serve di più, deve essere più corretta, pacata, attenta ai fatti...

Ma non è solo questione di informazione, anche se l'informazione è importante. È davvero questione di senso e se non facciamo appello a quella straordinaria risorsa in termini di senso che sono i corpi intermedi rischiamo di giocarci tutto e magari di perderlo.

La sfida, se la vogliamo cogliere appieno, anche in questo momento è quella di rompere le barriere, anziché erigerle. In primo luogo la barriera che - solo in apparenza - separa i sommersi dai "salvati"...

L'individualismo assiologico, a contatto con la realtà, ha mandato in cortocircuito tutto. Ma questa vicenda del coronavirus avrà, nelle prossime settimane o mesi, risvolti sociali inaspettati.

Quali effetti?

Davanti a certe calamità, l'individuo solo non può nulla e i Governi hanno un unico strumento, la forza, che si sta già rivelando inadeguata. Finito il clamore, dunque, la gente sarà costretta a rinsavire e a chiedersi: dove ci stanno portando la follia dell'individualismo assiologico, l'ideologia della meritocrazia e il delirio dell'aporofobia. Allora si aprirà la sfida per la società civile organizzata, chiamata a ripensare le forme del nostro agire e del nostro stare assieme. Prepariamoci.