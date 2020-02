Il riso sardonico può unirci?

Anche quest’anno è arrivata l’influenza. Ma quest’anno ci ha portato una novità epocale: questo virus non l’avevamo previsto, non la conoscevamo, ci colpisce ma non sappiamo bene come. Sappiamo che viene dalla Cina, ma è come dire che viene dal vento: il mondo globalizzato è immerso nella provenienza cinese. Sappiamo che può colpire a morte gli anziani per una discreta percentuale (per gli over 80 fino al 14% di possibilità), che può essere fatale per chi ha malattie pregresse (e anche qui le percentuali di rischio variano: +10,5% per i cardiopatici; + 7,3% per i diabetici; +6,3% per chi soffre di malattie respiratorie croniche; + 6% per chi è iperteso; fino a un +5,5% per chi ha un tumore), che ha colpito le Borse e l’economia mondiale quanto un lunedì nero di Wall Street, e forse anche di più, con 1000 miliardi bruciati.

Covid-19 è certamente virale più di ogni altra notizia apparsa negli ultimi 10 anni sulle televisioni ed il web di tutto il globo, accomuna i diversi mondi di questo pianeta: si parla paradossalmente di “quarantena” tanto per i bimbi della “Milano bene” che per i bimbi siriani sotto le bombe da 9 anni, come ha ben denunciato su Vita Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia.

Eppure sappiamo tante altre cose: che i morti per incidenti stradali sono ogni anno 1.350.000, e costituiscono secondo l’OMS la prima causa di decesso tra i 5 e i 29 anni; che in Italia muore ogni giorno una persona per l’uso di droghe. Grazie all’agenzia EpiCentro , il portale dell’epidemiologia della sanità pubblica, sappiamo che ogni anno il virus influenzale colpisce tra il 5 e il 15% della popolazione adulta (vale a dire da 350 milioni a 1 miliardo di persone), un’incidenza che sale al 20-30% nei bambini. Tra i 3 e i 5 milioni di casi di influenza riportati annualmente evolvono in complicanze che causano il decesso in circa il 10% dei casi (vale a dire da 250 a 500 mila persone), soprattutto tra i gruppi di popolazione a rischio (bambini sotto i 5 anni, anziani e persone affette da malattie croniche). Sappiamo che gli effetti del virus influenzale non sono uguali nel mondo. Nei Paesi industrializzati l’influenza si rivela fatale soprattutto tra le persone di età superiore ai 65 anni. L’impatto nei Paesi in via di sviluppo non è noto con certezza, tuttavia l’agenzia stima che l’influenza causi un’elevata percentuale di decessi tra i bambini.

Allora perché l’economia globale si è fermata davanti ad un virus che sembra potenzialmente così meno pericoloso delle morti stradali? Cosa è tutto questo panico di fronte alla sigla del Codiv-19 se fino a ieri l’Italia sembrava divisa tra NoVax e ProVax?

Lo sapremo forse quando la partita sarà finita, quando il virus morirà di morte naturale con l’avvento dell’estate oppure quando lo avremo sconfitto con la scienza. Oggi chi ha paura se ne frega delle parole rassicuranti, perché sente di essere sotto l’attacco di un nemico che nessuno sa controllare, che nessun esercito potrà fermare sparando un po’ di proiettili o di bombe intelligenti, e le giustificazioni razionalizzatrici dei tanti scienziati non sembrano funzionare. Neanche la poca e tardiva informazione corretta sembra ormai in grado di fermare la valanga di panico che ha generato questo esserino verde, deforme e tondo, che dilaga sugli schermi, più presente nei TG di Trump, Putin e Salvini.