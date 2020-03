“Global Trends in Giving 2020”: la ricerca mondiale sulle donazioni per la prima volta in Italia

Hai mai fatto una donazione? Ti ricordi una comunicazione di un ente che ti è piaciuta particolarmente? Non hai mai donato e vorresti dire perché? Per la prima volta in Italia approda “Global Trends in Giving 2020” la ricerca internazionale sulle donazioni che coinvolge 119 Paesi. A promuovere il progetto di ricerca è Italia non profit, in collaborazione con diverse realtà.

Lo scopo della ricerca è quello di analizzare le relazioni fra cittadini, donatori e organizzazioni non profit. La partecipazione è aperta a tutti, il questionario è anonimo e proposto in forma digitale: la survey è aperta in tutto il mondo dal 1° Marzo al 31 Maggio 2020. Il report verrà rilasciato pubblicamente a settembre 2020.

Foto Pexels