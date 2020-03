L'India in fiamme ci riguarda: scontri religiosi e violenza stanno trasformando il Paese

La riforma del diritto di cittadinanza ha inasprito anche le tensioni col Pakistan, ma soprattutto ha dato inizio a una serie di manifestazioni non violente (sit-in, letture pubbliche del preambolo della Costituzione, etc.) che, ora, stanno finendo nel sangue. I disordini di Delhi, però, hanno una caratteristica: i morti non sono stati causati dalla repressione delle autorità, come in Cile, ma dall'inazione delle stesse. Una sorta di doppio registro, istituzionale e sotto-istituzionale, che si lega in forme potenzialmente esplosive.

Che cosa è accaduto

La settimana scorsa, Kapil Mishra, un politico locale appartenente al partito Bharatiya Janata Party (BJP), ha pronunciato un discorso in cui chiedeva alla polizia di sgombrare le strade a nord-est di Delhi da un gruppo di donne musulmane che stavano tenendo un sit-in. Se le autorità non avessero sgombrato la strada ai manifestanti prima che Donald Trump, in visita nel Paese, avesse lasciato l'India, ha avvertito Mishra, i suoi sostenitori l'avrebbero sgombrata dopo la partenza del presidente degli Stati Uniti.

Senza aspettare, la folla ha colto nelle parole del politico un'incitazione a muoversi e a mettersi subito in movimento, picchiando e uccidendo i musulmani e saccheggiando e bruciando le loro proprietà. Nelle stesse ore, indifferente a tutto, Donald Trump elogiava la "libertà religiosa" del Primo Ministro Modi.