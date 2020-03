Come leggere i numeri del Coronavirus

Cosa significa? «Banalmente che se oggi abbiamo gli ospedali ormai pieni per quello che riguarda le zone rosse, con questo ritmo nel giro di una settimana tutta la Lombardia avrà gli ospedali full», aggiunge l’ad, che sottolinea, «non sono un esperto di terapie intensive, noi siamo infatti una realtà poliambulatoriale, per cui non so dire quanto tempo serva per allestire nuovi reparti e se sia possibile. Quello che so è che, allo stato attuale, usando la matematica, sappiamo che i letti finiranno in una settimana». A chi obietta che però Il Centro Medico Santagostino ha scelto di rimanere aperto Foresti risponde: «non si creda che non siamo coscienti della serietà della situazione. È proprio per questo che abbiamo scelto anche di potenziare fortemente i servizi digitali come chat, videoterapie psicologiche, videoconsulti medici».

Rischio serrata

Le misure di contenimento dunque non stanno funzionando? È presto per dirlo. «Bisogna continuare a guardare quel valore del 31%. Se quel valore resta immutato significa che non stanno avendo alcun esito e quindi a breve si deciderà di inasprirle fortemente. Più scende quel valore più le misure potranno essere aumentate leggermente o rimanere uguali. L’obiettivo è fare in modo che quel dato si riduca drasticamente. Quello sarebbe il segnale che la malattia sta morendo».

Il grande dubbio che sta agitando gli italiani è perché qui il virus stia colpendo così duramente mentre nel resto d’Europa i numeri siano così più bassi. «Perché si guarda ai dati sbagliati. Gli altri Paesi sono stati infettati dopo. Ma se esaminiamo il numero delle morti e dei ricoveri nelle terapie intensive scopriremo che la crescita del contagio è identica alla nostra: sempre +31% al giorno», chiarisce Foresti, «il che significa che col passare dei giorni anche Francia, Spagna, Germania e Inghilterra saranno nella nostra situazione».