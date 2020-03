Coronavirus, se sono gli Ultras a dare l'esempio ai professionisti

Il calcio italiano, nel mezzo della battaglia con il Covid19 che ormai è un'emergenza internazionale, sta facendo una magra figura. Tra zuffe, insulti e litigi la Serie A sta dando uno spettacolo triste e lunare. In questo contesto la Curva Sud Milano, la franfgia degli ultras del Milan, attraverso il proprio sito internet, ha diramato un comunicato che è una vera boccata d'ossigeno.

«Vogliamo con queste poche righe chiarire la posizione della Curva Sud riguardo a quanto sta succedendo intorno a noi, e che sta indiscutibilmente alterando il nostro modo di vivere, ma che giustamente essendo una vera emergenza va trattato come tale», scrivono.

«Capiamo che per noi come per tutti i tifosi di ogni squadra il calcio sia di vitale importanza, ma abbiamo l’intelligenza per comprendere il momento e quali siano le vere priorità. In questo momento in cui il vero problema è la salute pubblica perdersi in polemiche sterili, anche di fronte ad alcune palesi prese di posizione solo a vantaggio di alcune squadre, diventa quantomeno superfluo. Ci rendiamo conto di quanto sia dura stare senza calcio, e quanto per chi come noi vive di stadio sia difficile rinunciarvi, ma è anche l’unico modo per preservare la cosa più importante che abbiamo che è la salute. Perdersi in polemiche mentre ci sono scuole chiuse, aziende in crisi, famiglie in difficoltà e soprattutto una malattia che non guarda in faccia a nessuno è davvero cosa stupida».