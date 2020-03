E adesso vogliamo curare le malattie con un solo paziente al mondo

Dalla sua nascita, la Fondazione ha investito 528 milioni di euro per la ricerca. «Fondazione Telethon è stata, negli anni, un motore di questa azione sinergica: ha aiutato a comprendere come questo sia un traguardo comune, anzi un bene comune», ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi, ricevendo al Quirinale una delegazione della Fondazione. «Porre al centro dell’attenzione il tema delle malattie rare non è soltanto un atto di generosità e di altruismo. È una scelta di responsabilità sociale. È interesse collettivo preservare e non disperdere le risorse umane proprie delle numerose persone che sono colpite dalle varie forme di malattie rare. Possono dar molto agli altri. Rimuovere gli ostacoli che gravano su un paziente, migliorare la vita di un malato, anticipare una diagnosi, alleviare gli affanni delle famiglie rende tutti più forti. Una possibilità in più offerta a un bambino, a un ragazzo, a un adulto, è una possibilità in più per l’intera comunità di cui facciamo parte».

Francesca Pasinelli, perché quello presente è davvero un momento epocale per le malattie rare? Quali sono i momenti salienti del cambiamento?

​Per le malattie rare c’è stata in questi anni una rivoluzione straordinaria. Se ripenso alla vita di Fondazione Telethon, una storia parallela al grande sviluppo del tema malattie rare, non si può non segnalare lo sforzo fatto dai regolatori con gli Orphan Drug Act, a livello americano ed europeo (quello americano è del 1983, quello europeo del 2000, ndr), quando cioè si riconobbe che una fetta di malattie erano neglette. Questo era vero all’epoca, perché la ricerca farmaceutica era interamente dedicata alle malattie molto diffuse nella popolazione: l’intervento del legislatore e delle autorità regolatorie ha reso più interessante per le aziende il mettersi a sviluppare terapie per malattie rare. Contestualmente va citata la presa di coscienza da parte della comunità di pazienti, che ha cominciato a diventare vocale. Possiamo dire che Fondazione Telethon è una comunità di pazienti che che ha detto “vogliamo avere voce e far diventare rilevanti gli investimenti in ricerca”. Quest’ultima cosa in particolare ha portato nelle case delle persone il problema, raggiungendo lo straordinario risultato di dare dignità a persone che prima stavano nel buio.