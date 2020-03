Cooperazione allo sviluppo, numeri impietosi

Con un'avvertenza: «Anche se le regole Oecd-Dac permettono di conteggiare parte delle spese per Idrc (In Donor Refugees costs) ovvero quanto viene speso per l’accoglienza dei migranti, per noi questi fondi non sono conteggiabili come aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) in quanto sono soldi che vengono spesi in Italia e per uno scopo diverso», premette Sensi che rimarca come a guardare i dati si registri una «riduzione dei contributi che noi cerchiamo di analizzare al netto dell’Idrc». Riduzione che è certificata anche dal rapporto tra Aps e reddito nazionale lordo che dopo aver raggiunto lo 0,30% nel 2017 è sceso allo 0,25% contro un impegno dei Paesi Oecd-Dac di raggiungere lo 0,7%