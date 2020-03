Siria, non si può ricostruire il Paese senza la cooperazione internazionale

Missioni don Bosco è presente in Siria con presidi permanenti da molti anni. «Sono passati nove anni dall’inizio della guerra. Stiamo per entrare nel decimo», dice Don Alejandro, salesiano che vive nel Paese. «A gennaio sono ripresi i conflitti. È un momento difficile per tutti. Noi come salesiani don bosco siamo sempre rimasti qui sia per dare speranza ma anche per dare supporto materiale ai giovani di Aleppo e Damasco».

La comunità salesiana è presente a Damasco, composta da quattro sacerdoti. Poi anche a Kafroun, vicino alla grande città di Homs e ad Aleppo. «In ognuno di questi luoghi», dice don Alejandro, «abbiamo aperto degli oratori. Delle oasi di pace per i ragazzi dove possono giocare, fare teatro e altre piccole attività. Qui le cose che possono sembrare semplici in realtà sono straordinarie. C’è una generazione di ragazzi che da quando è nata ha conosciuto solo la guerra. Vogliamo che i bambini tornino ad essere solo bambini».

La fascia della popolazione più colpita da nove anni di conflitto è appunto quella dei minori. Pensate solo dal 1° dicembre 2019 a oggi, oltre 500.000 bambini sono stati sfollati a causa delle intense violenze nel Nord-ovest della Siria, ne abbiamo parlato in questo articolo. Save the Children è presente nel Paese dal 2012. «La guerra», spiega Emanuela Rizzo responsabile paese dell’ong, «ha impatti fisici devastati. Ma non possiamo non considerare anche quelli psicologici per chi riesce a sopravvivere. Le conseguenze della guerra sui bambini, che sono così tanto esposti a violenze ed eventi traumatici, sono devastanti. Loro non hanno più la capacità si sviluppare le competenze di base della socialità, non sanno più interagire».

E se vogliamo davvero pensare alla Siria proiettandola in un momento di pace «dobbiamo», continua Rizzo, «preoccuparci oggi di curare le ferite dei bambini, non solo quelle fisiche». L’ong dall’inizio del conflitto ha sostenuto 3,2 milioni di persone, di cui 2,1 milioni di bambini. Attualmente lavora nel nord-ovest e nord-est del Paese. Durante i mesi più freddi ha distribuito coperte, sacchi a pelo e tele cerate. Sta inoltre portando avanti programmi sanitari attraverso sette presidi medici e tre aree per neo mamme. In ambito educativo supporta 125 Centri per l’Apprendimento Informale e Centri per la Cura e Sviluppo della Prima Infanzia. Inoltre, negli Spazi a Misura di Bambino aiuta i più piccoli ad affrontare i traumi subiti attraverso il sostegno psicologico e le attività ludico-ricreative. «Dobbiamo guardare», spiega Rizzo, «ai bisogni della popolazione siriana, una popolazione che è cambiata. Come comunità internazionale e come operatori sanitari dobbiamo interrogarci sulle strategie che possiamo mettere in campo sul piano della ricostruzione».

Anche WeWorld è presente in Siria dal 2011. Oggi a gestire le operazioni dal Paese c’è Giovanni Cesari. L’ong opera tra Damasco, Aleppo e Deir el-Zor. «Lavoriamo principalmente in due settori: quello educativo e nel settore del wash. Ad Aleppo, per esempio abbiamo finanziato la costruzione di una Pamking station che dà acqua a circa 40mila. Le scuole qui sono devastate dalla guerra, pochissime sono aperte ora. Noi distribuiamo Kit scuola composti da zaini, quaderni, penne, matite colorate, gomma, temperino e righello. Finanziamo, grazie ai nostri sostenitori, la riabilitazione delle scuole, equipaggiamento e servizi igienici e formiamo gli insegnati in metodologie di educazione attiva e gestione di traumi psicologici causati dalla guerra».

I bambini, si è detto, sono la fascia più fragile. Ai.bi, Amici dei bambini, sostenuto dal partner locale Kids Paradise, opera in quella che è ad oggi la zona più critica del Paese, la regione di Idlib. «Siamo nella regione dal 2014», dice Mattia Rizzi, coordinatore dei progetti.

Proprio nell’area di Idlib, dove è in corso una delle peggiori crisi umanitarie dall’inizio della guerra, Ai.Bi. è presente con i propri progetti umanitari. «Abbiamo», racconta Rizzi, «realizzato interventi di prima e seconda emergenza nelle aree di Aleppo, Idlib, Homs. In cinque anni abbiamo raggiunto oltre 60mila bambini sfollati insieme a quel che resta delle loro famiglie. I fondi raccolti con la campagna #nonlasciamolisoli serviranno per donare sollievo alle famiglie rifugiatesi all'interno dei campi profughi».

Tramite il partner locale Kids Paradise, Ai.bi acquista beni di prima necessità per i bambini, come coperte, vestiario, scarpe, alimenti per neonati, presidi medico-sanitari, e organizza spazi protetti di sollievo e di gioco, attivando interventi di PSS (Psychological support) e fornendo il pane quotidiano attraverso un forno mobile. «Supportiamo», continua Rizzo 53 campi informali, fino a due mesi fa erano solo 12. Poi l’ultima offensiva di Idlib è stata terribile. Ci sono differenti stadi in una guerra, ma ora la popolazione a Idbil è al limite. Vivere in una tenda non significa che da quella tenda uscirai. È un purgatorio. Dal 2013 qui non esiste un sistema bancario e queste persone hanno perso tutto. La maggior parte dei terreni è occupato da tendopoli. Che futuro li aspetta senza aiuto?».

Foto di Apertura Ai.bi