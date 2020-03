Chiudiamo i centri diurni per disabili, potenziamo l'assistenza domiciliare

I dieci giorni per il potenziamento delle reti assistenziali, con delle “centrali speciali” scadono alla fine di questa settimana. Si sta muovendo qualcosa?

Una premessa è necessaria e doverosa. Il Governo sta affrontando una situazione emergenziale, con un milione di problemi al minuto, il mio spirito è lontanissimo dalla polemica, però questa delle persone con disabilità è una priorità nelle priorità, perché davvero rischiamo che le persone muoiano o siano abbandonate a loro stesse. La situazione di fatto è abbastanza bloccata. Ad oggi non solo le varie regioni hanno fatto scelte diverse rispetto alla chiusura dei servizi diurni e semiresidenziali, ma anche nella stessa regione sono state fatte scelte diverse. Fondamentalmente la scelta è stata demandata ai gestori, ma non è giusto lasciare soli le associazioni e gli enti a decidere cosa fare e cosa non fare. In più c’è il problema dei dispositivi di protezione individuale, che gli operatori non hanno. Abbiamo proposto che nei contingenti di materiali che arrivano alla Regioni ci sia una percentuale che vada ai servizi per le persone con disabilità e ai privati che assistono una persona con disabilità o con una non autosufficienza grave: una badante che ogni giorno va e viene dal domicilio di una persona con disabilità o non autosufficienza grave non può non avere la mascherina. Al momento il Governo sta cercando di fare questo discorso con i nuovi contingenti di mascherine che arriveranno, il Commissario straordinario è stato sensibilizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul punto, ma sono poi le regioni e gli enti locali che devono fare la loro parte.

Ci sono anche problemi concreti non scontati però, sullo spostamento dei servizi al domicilio. Operatori che legittimamente hanno paura, che sono assunti per un altro tipo di attività…

Molti enti hanno segnalato il fatto che le convenzioni in essere sono per il diurno o il semiresidenziale o il residenziale: di conseguenza fare prestazione domiciliare vuol dire uscire dalla convenzione. Io penso che serva flessibilità in questo momento: quello che conta è il tipo di prestazione, non se la fai in sede oppure no. Ho presentato un emendamento al DL 14 sul potenziamento del sistema sanitario, ma la discussione in Parlamento è pendente e non avrà tempi brevissimi: la richiesta è che si autorizzino le convenzioni momentaneamente a cambiare, per poter attivare la prestazione domicliare. Un po’ come nello stesso decreto 14 è stato fatto per l’assistenza educativa agli alunni con disabilità: il decreto prevede che l’educatore vada a casa, con gli stessi fondi. Occorrerebbe una cosa simile, altrimenti i centri non potrebbero andare a casa delle persone.