Emergenza Covid19, l'organizzazione internazionale vicina ai Villaggi e ai Programmi Sos

Dal punto di vista organizzativo sono state sospese le attività esterne di carattere sportivo, laboratoriale, ludico-ricreative e aggregative in generale e in ciascun servizio è stata svolta un’adeguata attività informativa a operatori e bambini e ragazzi accolti sulle misure precauzionali da adottare, come previsto dalle indicazioni contenute nelle ordinanze. Ciascun ambiente, compresa la reception dell'ufficio, è stato dotato di soluzione igienizzante per le mani e per gli ambienti e di termometro, ove possibile laser.

Riguardo alla sospensione delle attività scolastiche, viene garantita un'attenzione a quanto disposto dalla scuola in termini di lezioni e di studio quotidiano a distanza e di apprendimento attraverso strumentazione informatica.

In questo momento di emergenza Sos Villaggi dei Bambini è impegnata a garantire un presidio eccezionale rispetto alla normale turnazione del personale coinvolto nella cura dei bambini e dei ragazzi, sostenendo il costo delle ore di lavoro extra degli educatori e degli operatori.

C’è bisogno di acquistare materiale sanitario. Servono continuamente materiali per la sanificazione, come gel mani e prodotti per disinfettare tutte le superfici. I prezzi sono saliti alle stelle e spesso si fatica persino a trovarli.

Servono PC e device per garantire a tutti la possibilità di seguire le lezioni a distanza. Quasi tutte le scuole si sono attrezzate con l’e-Learning e quando tutti e 6 i bambini accolti in una casa del Villaggio Sos hanno una lezione frontale, un solo Pc per casa non è sufficiente.

Per poter organizzare le giornate di bambini e ragazzi serve del materiale utile per fare dei laboratori e realizzare le attività ludico-creative a loro dedicate.

Per garantire tutto questo ai bambini e ragazzi che accogliamo c’è bisogno del sostegno di ognuno di voi. Anche una piccola donazione può fare la differenza.

Per questa ragione Sos Villaggi dei Bambini segnala la possibilità di aiutare in modo concreto:

IBAN IT95J0306909606100000018291

Swift/BIC: BCITITMM

C/C bancario 100000018291

intestato a Associazione Sos Villaggi dei Bambini Onlus

presso Intesa Sanpaolo 55000 Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano.

causale "Emergenza Coronavirus"