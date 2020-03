Bollettino di guerra, dal fronte dei servizi per la disabilità

Mortara (PV), 18 marzo 2020. Forse è solo una metafora, ma la mia sensazione è quella di scrivere dal fronte di una guerra improvvisa a cui nessuno di noi operatori sociali era preparato. Il fronte dei servizi per la disabilità. Quel luogo di frontiera dove ormai da qualche anno siamo tutti impegnati a lavorare sulla linea di confine tra inclusione ed esclusione sociale. A lavorare per promuovere la qualità della vita attraverso la promozione dell’autodeterminazione delle persone e la loro partecipazione alla comunità. Ad abbattere le barriere più che a crearne di nuove.

In un attimo questa linea è implosa, ha ceduto. Non ha retto l’onda d’urto generata dall’esplosione del contagio. In un attimo ci siamo ritrovati tutti in ritirata. Chiudere tutto. Segregare e contingentare spazi. Impedire uscite. Cercare mascherine guanti e camici. Buttarsi a capofitto a scrivere e riscrivere protocolli para-militari per evitare contagi attraverso la riduzione delle relazioni e dei contatti tra le persone. Un “rinculo” pazzesco. Un colpo che ci ha storditi.

Da subito, ai primi di marzo, l’incredulità per gli amici di Codogno: confinanti di provincia, confinati senza più la possibilità di muoversi. Le chiamate ed i messaggi alla Cooperativa Amicizia per sapere come si stanno riorganizzando e come fanno a reggere. La nostra solidarietà e il nostro affetto per loro. Ma subito dopo, in un attimo, anche noi con loro obbligati all’isolamento.

Ancora frastornati ci siamo subito rivolti alle istituzioni. Alla Regione, alle ATS e ai Comuni. Ma anche le istituzioni sono in difficoltà, pressate dall’emergenza sanitaria. E quindi facciamo fatica ad ottenere risposte. Chiudiamo o stiamo aperti? Cosa chiudiamo e cosa teniamo aperto? Un grande movimento in ordine sparso… La Regione garantisce l’apertura dei servizi essenziali ma in Lombardia molti Comuni e molti enti gestori preferiscono chiudere. Le famiglie ci chiedono. Meglio frequentare il centro diurno o non frequentarlo? Quando un servizio è essenziale? Che differenza c’è tra la frequenza di un CSE e la frequenza di un CDD? Possiamo venire in Comunità a trovare i nostri figli?

E noi operatori a nostra volta ci interroghiamo. Perché chiudono le scuole e noi dobbiamo andare al fronte? Come facciamo senza le mascherine? Come facciamo a chiudere servizi ed a lasciare a casa persone che non possono stare casa? Se chiudono i servizi o se gli utenti non vengono ed io sto a casa dal lavoro, il mio stipendio è garantito? Le risposte mancano.

Mentre dal fronte arriva la certezza che l’esplosione ha fatto davvero male. Due “ragazzi” di Vigevano dei nostri sono positivi; uno è grave ed è ricoverato (tuttora) in condizioni critiche. È mancato un “ragazzo” a Brescia, alla data del decesso la vittima più giovane del COVID 19. E poi i contagi che crescono per noi operatori. E i primi decessi anche tra il personale sanitario. Siamo davvero in guerra. E ci tocca combattere. E allora eccoci. In prima linea.

In caso di positività accertata o di grave sintomatologia, tracciamento di tutti i contatti diretti e indiretti tra utenti e operatori. Su un foglio A3 perché è più grande, con penne colorate per differenziare le linee di contatto, diretto o indiretto. Ricostruendo a ritroso via chat tutti i contatti e le relazioni. Fino a notte fonda. Poi la mattina in servizio, a riorganizzare tutti i turni e le attività. Basta uscite. Basta luoghi pubblici. Basta condividere il personale e gli spazi. Operatori ed utenti ciascuno blindato all’interno del perimetro e del confine del proprio luogo. E dove non si può, si apprestano nuovi luoghi? Possiamo farlo? Siamo in emergenza, procediamo. E il pomeriggio divisi tra incontri con gli operatori, con gli opportuni distanziamenti, e lo studio delle ordinanze. E la sera a riscrivere i protocolli. E la notte attaccati ad internet ad aspettare il DPCM, il decreto #SalvaItalia, no il #CuraItalia. E la mattina dopo a telefonare alle istituzioni per capire come applicarli.

Ma le domande a cui non sappiamo rispondere aumentano anziché diminuire. Se una persona positiva viene dimessa dall’ospedale, può tornare in comunità? Come facciamo a separarla dagli altri? La mettiamo in casa di riposo? Sono sicure le case di riposo in questo momento? Riusciamo ad organizzare dei luoghi di quarantena o anche dei luoghi di isolamento abbastanza sicuri per chi non ha famiglia? In alcune province lo stanno facendo…