Rotta Balcanica, campi profughi in quarantena. È la soluzione giusta?

Vale solo per la Bosnia – Erzegovina?

No la catena di misure restrittive per i campi riguarda tutta la Rotta Balcanica e inizia dalla Grecia. I campi in Serbia, per esempio, sono stati chiusi e messi in quarantena allo stesso modo.

Nel cantona di Una – Sana sono almeno duemila i profughi che non trovano posto nei campi profughi ufficiali

Chi vive negli squat, fabbriche o casa abbandonate, è totalmente abbandonato. Ma anche nei campi ufficiali il rischio di contagio è altissimo. Le condizioni igieniche non sono adeguate. È vero che sono tutte persone forti e giovani ma è altrettanto vero che i loro corpi sono stati messi a dura prova dalle violenze della polizia croata al confine.

E le ong?

Le attività non possono essere svolte come prima nei campi. Potremmo essere noi stessi, gli operatori, un fattore di rischio per loro. Poi la situazione della Bosnia è molto complicata. Basti pensare che non ci sono tamponi. Ma si possono prelevare solo campioni del sangue che poi vengono spediti a Sarajevo per le analisi.

Quale potrebbe essere una soluzione possibile?

Alleggerire la pressione dei campi e spostare i migranti che stanno negli squat in strutture alberghiere in disuso. Ma il sistema bosniaco va in pezzi. Economia, politica, sanità. Tutto è sotto stress. E il Paese non è in grado di prendersi cura neanche dei suoi stessi cittadini. Così mi chiedo cosa ne sarà dei migranti…

In copertina l’interno del campo profughi di Bira a Bihac