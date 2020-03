Coronavirus: i Monopoli bloccano slot e superenalotto (ma non i Gratta & Vinci)

Un medico d'urgenza ci scrive: «Ce la faremo, il Sistema sanitario nazionale ce la farà» Siamo stremati fisicamente e psicologicamente. Ma non abbandoniamo la nave; non lo abbiamo mai fatto. Torniamo a casa da lavoro con il cuore stretto nella morsa del dolore, pensando a chi non ce l’ha fatta, a chi non ce la farà nonostante i nostri sforzi. Ma noi ce la faremo. Insieme ce la faremo.