Nel deserto del Senegal aspettando il Coronavirus

Non é stato facile decidere di restare in questo deserto, nel Sahel senegalese, dove la mia Ong, ARCS Arci Culture Solidali, sta realizzando una fattoria comunitaria. Siamo nella provincia di Linguère, nel quadro del progetto SOUFF – SOstegno e cosvilUppo per il raFForzamento della comunità di Linguère, insieme all’associazione locale G.I.E. Le Djolof e il finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Non é stato facile addormentarsi nel silenzio del Sahel da solo, pensando ai cari genitori rinchiusi in casa, mentre tutte le frontiere e gli aeroporti mi si chiudevano intorno. Ma non potevo partire senza salutare lo staff locale e così ho scelto di restare.

Cerco di nutrire la speranza che il COVID-19 non progredisca con la furiosa rabbia con cui adesso sta devastando la nostra cara Italia, cerco di illudermi che una popolazione giovane e forte e un diverso clima possano fare un’importante differenza. Ma guardandomi intorno in questo deserto non posso non osservare la fragilità e la vulnerabilità della terra e dei popoli con cui stiamo lavorando per uno sviluppo sostenibile. Come praticare il confinamento in casette da 16 metri cubi dove vivono a volte più di dieci persone? Come cambiare secolari abitudini di mangiare con le mani tutti nello stesso piatto e bere nello stesso bicchiere? Per procurarsi l’acqua bisogna andare col bidone al pozzo, a volte percorrendo chilometri, e chi non trova un lavoro alla giornata difficilmente avrà una cena da portare a casa. In Senegal ci saranno al massimo 10 ventilatori e tutti concentrati a Dakar.

La prima cosa da fare é stata sensibilizzare lo staff sulla distanza e le misure igieniche da adottare per evitare una rapida propagazione del virus. E’ stato buffo vedere lo staff riunito a 2 metri di distanza, il discorso sulle vie di propagazione del virus, su come lavarsi le mani, come usare soluzioni idroalcoliche disinfettanti, il fare attenzione a non scambiarsi oggetti di uso comune. E’ stato buffo ma necessario. Sarà lo staff locale adesso, su base volontaria e con le dovute precauzioni, a sensibilizzare i propri nonni, genitori e amici, adottando un diverso comportamento e trasferendo messaggi semplici, sperando che la consapevolezza si diffonda sempre più col passaparola, con i volantini e con gli appelli.

Abbiamo poi dovuto rivedere l’intero piano di lavoro: al momento abbiamo sospeso tutte le riunioni e gli assembramenti, le attività di animazione e le formazioni al chiuso, le attività con le scuole di Linguere, la trasformazione di prodotti agricoli (burro e olio di arachidi, marmellate, couscous, etc.) e tante altre attività che prevedevano l’arrivo di formatori esperti da Dakar e da Thies.